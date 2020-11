Roma-Legende Totti erlitt Lungenentzüdnung wegen Corona

Nach Spekulationen über seinen Gesundheitszustand hat sich Italiens Fußball-Legende Francesco Totti zu Wort gemeldet. “Jetzt habe ich mich erholt und kann euch mit Erleichterung sagen, dass ich Covid hatte und es kein Spaziergang war”, schrieb der 44-Jährige am Freitag auf Instagram.

Die Diagnose sei eine beidseitige Lungenentzündung durch eine Corona-Infektion gewesen. Der Weltmeister von 2006 hatte nach eigenen Angaben Fieber und eine niedrige Sauerstoffsättigung.

In der Folge hatte er sich für gut zwei Wochen zu Hause auskuriert. Jetzt seien diese “langen 15 Tage” vorbei. Der geborene Römer Totti hatte seine gesamte Profi-Karriere über beim Serie-A-Club AS Roma gespielt. 2017 beendete der Offensivmann seine Spielerlaufbahn. Der 44-Jährige steht nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport vor einem Engagement als Manager bei seinem Herzensklub. Totti soll demnach in US-Unternehmer Dan Friedkin, seit August neuer Eigentümer des Klubs, einen Fürsprecher haben.

Totti kommt als Chef der neuen Abteilung “Roma Department” in Frage, die für die Beziehungen zu den städtischen Institutionen, den lokalen Medien und den Fangruppen zuständig sein soll.

(APA) / Bild: GEPA