Roma-Spieler Smalling von bewaffneten Räubern überfallen

Der AS-Roma-Spieler und frühere englische Nationalspieler Chris Smalling ist in seinem Haus in der italienischen Hauptstadt Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Drei Bewaffnete seien am Freitag gegen 05.00 Uhr morgen bei Smalling eingedrungen, berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und AGI. Sie hätten ihn gezwungen, einen Safe zu öffnen, der Schmuck und Uhren enthielt.

Im Haus befanden sich den Berichten zufolge auch Smallings Frau und Sohn sowie andere Angehörige. Smallings Verein äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall. Wegen einer Verletzung hatte der 31-Jährige am Donnerstagabend beim Europa-League-Spiel von AS Roma gegen Ajax Amsterdam nicht auf dem Platz gestanden. Im Herbst waren Roma-Trainer Paulo Fonseca sowie der Lazio-Rom-Spieler Joaquin Correa ausgeraubt worden, während sie mit ihren Mannschaften unterwegs waren.

