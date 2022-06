Ronaldinho, Olympia & Stadtplan! Barcas Auswärtstrikot geleakt

via

via Sky Sport Austria

Im Netz ist ein Trikot des FC Barcelona für die kommende Saison 2022/23 aufgetaucht. Die Katalanen laufen demnach auswärts in einem goldenen Jersey auf. Das Dress erinnert an die frühen 2000er-Jahre mit Ronaldinho und Co.

Außerdem sind die Farbe und das Design von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona inspiriert, welche sich zum 30. Mal jähren. Die Ärmelbündchen bestehen aus den Farben der olympischen Ringe.

Zudem befindet sich auf dem Trikot ein Stadtplan von Barcelona. Das Viertel L’Eixample und die Straße Avenida Diagonal sind darauf abgebildet.

(skysport.de) / Bild: Imago