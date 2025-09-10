Ronaldinho-Sohn vor England-Wechsel

Joao Mendes, Sohn des früheren brasilianischen Superstars Ronaldinho, steht vor einem Engagement beim englischen Zweitligisten Hull City.

Wie die Daily Mail berichtet, soll der 20-jährige Linksaußen dort zunächst für die U21 zum Einsatz kommen und an seinem Durchbruch im Profifußball arbeiten.

Der in Rio de Janeiro geborene Mendes unterschrieb mit 14 Jahren seinen ersten Profivertrag beim brasilianischen Klub Cruzeiro und durchlief im Anschluss unter anderem die Akademie des FC Barcelona. Anfang dieses Jahres wechselte er dann nach England – auch um Vergleichen mit seinem berühmten Vater aus dem Weg zu gehen. Bei der U21 des FC Burnley, wo Mendes zuletzt spielte, gelang der Durchbruch noch nicht.

(APA)

Bild: Imago