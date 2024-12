Ronaldinho wird mit 45 Großvater

Brasiliens früherer Fußball-Superstar Ronaldinho wird früh Großvater. Sein Sohn Joao Mendes de Assis Moreira (19), der in der U21 des FC Burnley in England spielt, und die brasilianische Influencerin Giovanna Buscacio erwarten ein Kind. Das teilte die 25-Jährige bei Instagram mit. Sie sei in der 16. Schwangerschaftswoche.

Ronaldinho, der bei der Geburt des Enkelkindes erst 45 Jahre alt sein wird, hat zuletzt bewiesen, dass er es fußballerisch immer noch drauf hat. Im Legendenspiel zum 125. Jubiläum des FC Barcelona verwandelte der Weltmeister von 2002 mit ergrautem Kinnbart einen Freistoß gegen Real Madrid – ganz wie früher.

(SID) Foto: Imago