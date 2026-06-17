Ronaldo adelt Messi: Der Beste der Geschichte

Pele? Maradona? Von wegen. Für Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Argentiniens Superstar Lionel nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgestiegen. „Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert“, sagte ‚O Fenomeno‘: „Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant.“

Messi hatte Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog „La Pulga“ mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.

„Das ist eine unvergessliche und historische Nacht, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird“, sagte Ronaldo über die Messi-Show. Vor Klose und Messi war der Weltmeister von 2002 selber WM-Rekordtorschütze, der 49-Jährige kommt auf 15 Treffer bei Weltmeisterschaften.

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