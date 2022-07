Ronaldo bittet wohl um Wechsel!

Cristiano Ronaldo hat offenbar um die Freigabe bei Manchester United gebeten.

Wie The Times in England berichtet, habe der 37-Jährige die Red Devils darum gebeten, gehen zu dürfen, sollte ein zufriedenstellendes Angebot eintreffen.

Cristiano Ronaldo told Man United he wants to leave this summer as he wants to see more ambition. Man Utd are still hopeful of keeping CR7, but aware of decision. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

Cristiano has no agreement with any other club. Mendes explored options for weeks and will continue. pic.twitter.com/VRji13zrz0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022