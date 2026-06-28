Ronaldo gegen Modric: Das Duell der Ü40-Superstars

Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric – für einen Ü40-Superstar wird das Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien der letzte WM-Auftritt.

Ronaldo quittierte den Spott der kolumbianischen Fans nur mit einem eisigen Blick. „Wo ist Ronaldo? Wo ist Ronaldo?“, hatten sie ihm aus Tausenden Kehlen zugebrüllt, nachdem Portugals Superstar in der Glamour-Stadt Miami mal so gar keinen Glanz versprüht hatte. Doch der 41-Jährige wollte sich die Laune nicht lange verderben lassen, schließlich beginnt das Turnier ja jetzt erst so richtig.

„Wir machen gemeinsam weiter“, schrieb Ronaldo bei Instagram nach dem 0:0 gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel mit Blick auf den Beginn der K.o.-Runde. Das Sechzehntelfinale wird für den Altmeister eine Reise in die Vergangenheit, in Toronto (Freitag, 01.00 Uhr MESZ) kommt es zum Duell mit Luka Modric (40) und seinen Kroaten. In ihrer Prime spielten die beiden Ü40-Superstars sechs Jahre lang gemeinsam bei Real Madrid. Ronaldo oder Modric? Für einen der beiden ganz Großen des Fußballs wird es wohl das letzte WM-Spiel sein.

Ronaldo die gierige Tormaschine, Modric der geniale Spielmacher – bei Real bildeten sie ein geniales Duo, zusammen holten sie viermal den Champions-League-Titel nach Madrid. „Es ist eine Ehre, so viele Momente mit dir geteilt zu haben“, sagte Ronaldo, als ihre gemeinsame Zeit 2018 abgelaufen war. Doch kurz danach gab es auch ein paar verbale Nadelstiche, schließlich wurde Modric in dem Sommer zum Weltfußballer gewählt. Ronaldo wurde Zweiter – und war ein bisschen beleidigt.

Vom Typ her völlig verschieden, sind sowohl Ronaldo als auch Modric absolute Ikonen ihrer Teams. Nun kommt es zu ihrem zweiten Duell auf der ganz großen Bühne, beim ersten jubelte Ronaldo – auf dem Weg zum EM-Titel 2016 schaltete Portugal im Achtelfinale Kroatien in der Verlängerung aus. 2018 hatte Modric sein Highlight mit „Vatreni“, als sie Zweiter der WM wurden.

Während Ronaldo, der wie Lothar Matthäus jetzt 25 WM-Spiele bestritten hat, wegen seiner schwankenden Form und seines Alters in Portugal immer wieder in der Kritik steht und sich Trainer Roberto Martinez nach dem Kolumbien-Spiel Fragen gefallen lassen musste, warum er seinen Superstar nicht ausgewechselt hat, liegen die Kroaten Modric weiterhin zu Füßen. „Er spielt, als wäre er 20 Jahre alt. Er war unglaublich“, sagte Petar Sucic nach dem 2:1 gegen Ghana: „Er ist unser Anführer und unser bester Spieler. Er kann spielen, solange er will. Er bleibt gut.“

Nun beginne ein „neues Turnier“, sagte Modric selbst. Doch für einen der beiden Ü40-Superstars wird es auch schnell wieder zu Ende sein.