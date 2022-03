Ronaldo-Hattrick! United mit Sieg über Tottenham vorerst in Top vier

via

via Sky Sport Austria

Rekordmeister Manchester United feierte am Samstagabend dank Superstar Cristiano Ronaldo im Duell um einen Champions-League-Platz einen wichtigen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur und vergrößerte den Abstand zu den Londonern auf fünf Punkte. Der fünfmalige Weltfußballer war als dreifacher Torschütze (12./38./81.) überragender Mann in der Mannschaft von Coach Ralf Rangnick. Mit 807 Treffern ist der 37-Jährige jetzt erfolgreichster Torschütze der Geschichte in offiziellen Spielen und löste den Tschechoslowaken Josef Bican (805) ab.

Seinen zweiten Treffer bereitete der Ex-Dortmunder Jadon Sancho mustergültig vor. Für die Spurs glich Starstürmer Harry Kane (35., Handelfmeter) zwischenzeitlich zum 1:1 aus, United-Abwehrchef Harry Maguire (72.) unterlief ein Eigentor zum 2:2.

United stößt somit vorerst wieder in die Top vier der Premier League vor. Am Sonntag kann der FC Arsenal, der aktuell vier Spiele weniger als United absolviert hat, allerdings vorbeiziehen. Die Londoner haben nur zwei Punkte Rückstand auf die „Red Devils“ aus Manchester.

(SID) / Bild: Imago