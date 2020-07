Ronaldo historisch: 50 Tore in England, Spanien und Italien

Cristiano Ronaldo hat auf dem Weg zum nächsten Titel mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin Historisches geleistet.

Beim 2:1 (0:0)-Sieg über Lazio Rom traf der portugiesische Superstar doppelt und hat damit als erster Fußballprofi mindestens 50 Tore in der englischen Premier League, der spanischen La Liga und der Serie A erzielt.

“Rekorde sind immer wichtig, aber Siege sind wichtiger,” sagte der 35-Jährige: “Ich helfe der Mannschaft dabei, zu gewinnen. Es sind noch vier Spiele und wir wissen, dass die Serie A eine schwierige Liga ist.” Juventus hat acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand. Schon am Donnerstag könnte Turin den neunten Meistertitel in Serie perfekt machen.

⚪️⚫️ 1st @juventusfcen player since 1952 to score 30 goals in a @SerieA_EN season

⚡️ Fastest player to reach 50 Serie A goals since his 1985 birth (61 games)

🌍 1st man ever to net 50 goals in the English, Italian & Spanish top flights

🌧️ Records keep falling for @Cristiano pic.twitter.com/0YVNj82zOp

— FIFA.com (@FIFAcom) July 20, 2020