Ronaldo meldet sich nach Degradierung gegen die Schweiz zu Wort

Superstar Cristiano Ronaldo hat nach dem beeindruckenden Achtelfinal-Erfolg Portugals gegen die Schweiz die Qualität der Nachfolge-Generation im Team hervorgehoben.

„Ein unglaublicher Tag für Portugal mit einem historischen Ergebnis“, schrieb der 37-Jährige in der Nacht zum Mittwoch bei Instagram. Die Auswahl habe hervorragende Talente und junge Spieler, man könne ihr dazu nur gratulieren. „Der Traum lebt“, erklärte Ronaldo.

Ronaldo saß im WM-Achtelfinale am Dienstagabend bis zur Schlussphase auf der Bank. Anstelle des Superstars glänzte der 21-jährige Goncalo Ramos. Der Angreifer von Benfica führte die wie befreit wirkende Auswahl beim 6:1 gegen die Schweiz mit drei Treffern maßgeblich ins erste Viertelfinale seit dem Jahr 2006 und dem Turnier in Deutschland. Nur bei den Weltmeisterschaften 1934 und 1938 hatte es überhaupt höhere Achtelfinal-Siege gegeben. Im Viertelfinale treffen die Portugiesen am Samstag auf Marokko.

Santos zählt weiterhin auf Ronaldo

„Cristiano hat als Kapitän das gemacht, was er immer macht. Er hat uns geholfen, uns ermutigt, die gesamte Mannschaft“, sagte Ramos über die ungewohnte Bankdrücker-Rolle Ronaldos. Der 37-Jährige äußerte sich anschließend nicht zu sportlichen Fragen, wünschte aber der erkrankten brasilianischen Legende Pele, dem „König“, „gute Besserung“.

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos sieht Cristiano Ronaldo trotz dessen jüngster Degradierung weiterhin als Faktor für den Erfolg bei der WM in Katar. „Ronaldo und ich verwechseln nie den menschlichen und persönlichen Aspekt mit der Beziehung zwischen Trainer und Spieler. Er ist ein sehr wichtiger Spieler in der Mannschaft“, sagte der 68-Jährige.

(dpa/SID)

Bild: Imago