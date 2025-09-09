Ronaldo trifft erneut: Portugal vermeidet Ausrutscher

Die portugiesische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch dank Stürmerstar Cristiano Ronaldo einem Ausrutscher vermieden.

Der 40 Jahre alte Kapitän traf beim 3:2 (1:1) in Ungarn per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Portugiesen, die damit auch ihr zweites Spiel in der Gruppe F gewannen.

Für Ronaldo, der auch schon beim Auftaktsieg in die WM-Quali in Armenien (5:0) zuletzt doppelt getroffen hatte, war es im 223. Länderspiel der 141. Treffer. Am Dienstag hatte Barnabas Varga (21.) die Ungarn zunächst aus dem Nichts in Führung gebracht. Bernardo Silva (36.) glich für klar überlegene Portugiesen jedoch noch vor der Halbzeit aus, nach der Pause verwandelte Ronaldo dann einen Handelfmeter.

Erneut war es jedoch Varga (84.), der Ungarn in der Schlussphase zurück in die Partie brachte. Doch Joao Cancelo (86.) traf im direkten Gegenzug doch noch zum Sieg für den Favoriten. Weiterer Gegner der Portugiesen in der WM-Quali ist Irland.

