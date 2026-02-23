Ronaldo verkündet Zukunftsentscheidung

Cristiano Ronaldo hat die Spekulationen um seine Person beendet und sich klar zu seiner sportlichen Zukunft in der Saudi Pro League bekannt.

„Ich bin sehr glücklich“, erklärte der Superstar im Gespräch mit dem saudi-arabischen Sender Thmanyah. Zugleich betonte er seine enge Verbundenheit mit dem Land: „Ich fühle mich Saudi-Arabien zugehörig, habe hier mit meiner Familie und meinen Freunden große Wertschätzung erfahren und will deshalb bleiben.“

Seit 2023 steht Ronaldo bei Al Nassr unter Vertrag und führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. In 129 Pflichtspielen war er bislang an 136 Treffern direkt beteiligt.

Ein Titelgewinn mit dem Klub aus Riad steht allerdings noch aus. „Das Wichtigste ist, dass wir weiter um den Meistertitel kämpfen, wir stehen an der Spitze. Wir machen unseren Job, wir gewinnen, wir machen Druck, mal sehen, wie es am Ende der Saison aussieht“, sagte Ronaldo.

Bild: Imago