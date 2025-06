Ronaldo vs. Yamal: Die Aufstellungen im Nations-League-Finale

Lamine Yamal gegen Cristiano Ronaldo: Im Finale der Nations League zwischen Spanien und Portugal steht das Generationen-Duell der beiden Stars im Mittelpunkt. Der 17-Jährige vom FC Barcelona und der 40-Jährige stehen in der Partie am Sonntagabend in München wie erwartet in der Startelf.

Für den fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo ist es das 221. Länderspiel (137 Tore) seiner beeindruckenden Karriere. Ausnahmetalent Yamal vom FC Barcelona steht vor seinem 21. Einsatz für Spanien (6 Tore).

„Er ist eine Legende. Ich habe hohen Respekt vor ihm“, sagte Yamal vor dem ersten Aufeinandertreffen mit „CR7“. Doch sein Job werde es sein, „dass wir das Spiel gewinnen. Es ist ein besonderes Spiel. Da kann ich beweisen, was ich kann.“

Ronaldo hatte vor dem Finale gegen die Spanier darum gebeten, den jungen, hochbegabten Profi möglichst in Ruhe zu lassen. „Lamine Yamal spielt sehr gut. Er schöpft seine Fähigkeiten voll aus. Nun lasst den Jungen wachsen und macht ihm nicht zu viel Druck. Er soll er selbst sein, sich entwickeln und nicht zu viel Druck haben“, sagte er.

Europameister Spanien geht als Titelverteidiger ins Finale der Nations League. Portugal hat 2019 die erste Austragung des Turniers gewonnen.

Die Aufstellungen im Überblick

Spanien

Unai Simón – Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. – Trainer: de la Fuente

Portugal

Costa – Joao Neves, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nunu Mendes – Bernardo Silva, Vitinha – Pedro Neto, Fernandes, Francisco Conceicão – Ronaldo. – Trainer: Martínez

(SID) / Aritkelbild: Imago