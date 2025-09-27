Ronivaldo-Goldtor: Blau-Weiß Linz bezwingt Altach

Ronivaldo hat Blau-Weiß Linz am Samstag einen 1:0-Heimsieg über den SCR Altach beschert.

Der Torschützenkönig der Vorsaison war in der 42. Minute per Kopf zur Stelle und sorgte dafür, dass sich sein Club auf Platz zehn verbesserte und den Vorsprung auf Bundesliga-Schlusslicht GAK auf zwei Punkte vergrößerte. Die ab der 70. Minute nach Gelb-Rot für Mohamed Ouedraogo in Unterzahl spielenden Vorarlberger rutschten von der zweiten an die vierte Stelle ab.

Ronivaldo stand erstmals seit seiner am 23. August gegen Ried erlittenen Muskelverletzung wieder in der Startformation und stürmte damit zum ersten Mal an der Seite von Shon Weissman. In der Offensive zeigten zunächst aber die Altacher auf – Ousmane Diawara schoss vom Fünfer weit daneben (4.).

Erstes Saisontor für Ronivaldo

Die starke Anfangsphase der Gäste war schnell vorbei, es entwickelte sich eine Partie ohne große Höhepunkte – bis zur 33. Minute: Nach einer Flanke von Thomas Goiginger probierte es Weissman mit einem Fallrückzieher, der Ball flog nur knapp am langen Eck vorbei (33.). Weismann war auch am Goldtor beteiligt. Der Israeli leitete den Ball mit der Sohle auf Simon Pirkl weiter, dessen Flanke verwertete Ronivaldo per Kopf. Altach-Goalie Dejan Stojanovic machte dabei allerdings keine gute Figur.

Die Vorarlberger kämpften mit untauglichen Mitteln um den Ausgleich, wirklich ins Wanken geriet die Linzer Defensive nie, Tormann Viktor Baier musste nur bei einem abgefälschten Freistoß von Erkin Yalcin per Fußabwehr eingreifen (81.). Zu diesem Zeitpunkt war der SCR schon numerisch unterlegen. Die Chance auf einen höheren Blau-Weiß-Sieg vergab Weissman, er scheiterte aus kurzer Distanz an Stojanovic (79.).