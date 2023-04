„Ronyell“ Malen: Ein Fehleinkauf auf Haaland-Jagd

Donyell Malen traf bis zum Winter nur Werbebanden und Fangzäune. Seit Mitte Februar sind seine Leistungen förmlich explodiert.

Die Frisur steht Donyell Malen überhaupt nicht. Wie auch? Schließlich liegt der große Brasilianer Ronaldo mit seinem 2002-Modell „Frettchen auf dem Vorderhaupt“ in der Liste der schlimmsten Fußballer-Haarschnitte unverrückbar vorne. Als der englische Twitter-Account von Borussia Dortmund also nun Malen das kuriose Stoppel-Dreieck auf den Kopf montierte, war das optisch fragwürdig – in der Geste aber lag größte Anerkennung. „Ronyell Malen“, stand darüber. Wie schnell es doch manchmal geht.

Noch im Winter, auch kurz nach der Weltmeisterschaft, da wurde der niederländische Nationalspieler in einem Atemzug mit Nico Schulz genannt. Ein weiterer teurer Fehleinkauf, 30 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven in den Sand gesetzt, undsoweiter. Ein paar Monate später nennt ihn auch die Zeitung Voetbal International den „Ronaldo von Dortmund“, Malen jagt einen Vereinsrekord von Erling Haaland. Was ist nur passiert?

So richtig erklären kann sich der 24-Jährige das anscheinend selbst nicht. „Als Stürmer willst du Tore machen, das gibt dir das beste Gefühl“, sagte er dem Vereins-TV zurückhaltend, „ich spiele sehr gut momentan.“ Die vergangene Woche sei nach dem peinlichen 3:3 beim VfB Stuttgart „sehr emotional“ gewesen. Doch plötzlich ist der BVB Tabellenführer.

Vielleicht also wird Donyell Malen in ein paar Wochen deutscher Fußballmeister sein. Gefährlich vor dem Tor, selbstbewusst im Eins-gegen-Eins, ein Antreiber des BVB im engen Rennen mit dem vor sich hin stolpernden FC Bayern.

Sieben Tore hat Malen seit Mitte Februar erzielt, sechs davon in den vergangenen fünf Spielen – er traf in jedem. Drei weitere Tore hat er vorbereitet; es löste sich so viel Anspannung, dass Malen eigentlich wochenlang durchschlafen müsste.

Malen wird zum Haaland-Jäger

Vielleicht ist es ja wirklich so einfach, wie Sportdirektor Sebastian Kehl es beschreibt: Tore ziehen Tore nach sich. „Donny hat unglaubliches Selbstvertrauen getankt“, sagte Kehl, „es war klar, dass er unglaubliche Fähigkeiten hat. Wir sind froh, dass er das jetzt so häufig zeigt. Er ist ein unglaublich bereicherndes Element für diese Mannschaft.“ Die Erleichterung war dem Sportchef anzuhören, als er sagte: „Das war die Idee hinter seiner Verpflichtung.“

Trifft Donyell Malen auch am Freitag (20.30 Uhr) beim VfL Bochum, hätte er Haalands BVB-Rekord von sechs Spielen in Serie mit mindestens einem Tor eingestellt. Der BVB wäre dem erlösenden Thronsturz für die Dauermeister aus München wohl einen Schritt näher.

Der zögernde, zaudernde Malen, dessen Pässe versanden, dessen Schüsse in der Werbebande einschlagen oder Zäune treffen, gehört der Vergangenheit an. Daran hat auch Trainer Edin Terzic seinen Anteil, der ihn von der linken auf die rechte Seite versetzte. Davon profitiert einerseits Malen selbst – andererseits dreht links Karim Adeyemi auf, der gegen Eintracht Frankfurt (4:0) zwei Tore auflegte.

So kann es weitergehen. Doch selbst, wenn es klappt: Ronaldos Frisur sollte sich „Ronyell“ Malen aus ästhetischen Gründen lieber nicht zulegen.

(SID)/Bild: Imago