Rose bestätigt: Werner-Leihe kurz vor Abschluss

London is calling! Timo Werner steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham. Das bestätigte Marco Rose auf Sky Nachfrage.

Sky berichtete am Samstagmorgen exklusiv über den bevorstehenden Leihdeal des 27-Jährigen. Der Transfer nimmt sehr konkrete Formen an, ist kurz vor dem Vollzug. Nach Sky Informationen handelt es sich um ein sechsmonatiges Leihgeschäft bis Saisonende, wobei Tottenham das gesamte Gehalt des Angreifers übernimmt. Damit sparen die Sachsen knapp fünf Millionen Euro ein. Die Spurs sichern sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 17 bis 18 Millionen Euro. RB-Trainer Marco Rose sagte am frühen Samstagabend auf Sky Nachfrage: „Es ist richtig, dass Timo eine Leihe anstrebt. Timo möchte gern zur EM. Wir wünschen ihm alles Gute und drücken ihm die Daumen.“ Beim 1:0-Testspielsieg der Leipziger gegen St.Gallen stand Werner schon nicht mehr im Kader.

Wie Sky erfuhr, ist Tottenham-Coach Ange Postecoglou ein großer Befürworter des Transfers, möchte Werner unbedingt bei den Spurs einbauen und hat ihm wichtige Spielzeit in Aussicht gestellt. Das konnte Leipzig Werner nicht garantieren. Während der Hinrunde absolvierte der gebürtige Stuttgarter lediglich 203 Bundesliga-Minuten (acht Einsätze). Zu wenig, um sich noch rechtzeitig für Bundestrainer Julian Nagelsmann und den EM-Kader zu bewerben. Mit der Rückkehr auf die Insel geht Werner jetzt all in.

Holt RB Ersatz?

Der Deal nahm in den letzten 36 Stunden ordentlich an Fahrt auf. Tottenham machte ernst, signalisierte den Roten Bullen, dass sie Werner schnell verpflichten möchten. Das waren keine wochenlangen Verhandlungen, kein Kaugummi-Poker. Ein dynamischer Verlauf, insbesondere am Freitagabend wurde das Tempo angezogen.

Und jetzt? Holt RB noch einen Werner-Nachfolger? Zwar ist der Kader qualitativ top besetzt, in der Breite aber dünn aufgestellt. Konkurrenzkampf ist dennoch geboten. Rose: „Wir schauen uns trotzdem um. Auch ich als Trainer werde die Augen offenhalten. Wir werden jetzt aber keinen Schnellschuss tätigen und die Nerven verlieren.“

(skysport.de)

