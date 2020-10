Rose: “Ich denke, Real Madrid weiß, um was es in Gladbach für sie geht”

Borussia Mönchengladbach hat beim 2:2 gegen Inter Mailand nur knapp einen Überraschungs-Sieg verpasst. Beim Champions-League-Comeback kassierten die “Fohlen” noch den Last-Minute-Ausgleich.

Marco Rose richtet nach dem Spiel auch eine Kampfansage an den Gegner am nächsten Dienstag. “Ich denke, Real Madrid weiß nun, um was es in Mönchengladbach für sie geht. Und für uns geht es dann auch darum, die letzte halbe Stunde aus dem Mailand Spiel von Anfang an auf den Platz zu bringen.”, so der Ex-Salzburg Trainer.

Real Madrid legte einen regelrechten Champions-League-Fehlstart gegen Schachtjor Donezk hin und steht nun am kommenden Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach bereits mächtig unter Druck.

