Rose lobt Klopp: „Toller Trainer, toller Mensch“

Der ehemalige Salzburg– und aktuelle Leipzig-Trainer Marco Rose hat seinen künftigen Chef Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Knüller am Mittwoch (ab 20:50 live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen den FC Liverpool noch einmal in höchsten Tönen gelobt und dessen besondere Qualitäten herausgestellt.

„Als Trainer kann man von Kloppo seine Menschenführung mitnehmen, seine Offenheit und Ehrlichkeit“, sagte Rose auf der Pressekonferenz der Leipziger am Dienstagnachmittag, „inhaltlich vor allem das Verteidigen. Er ist ein toller Trainer und ein toller Mensch.“

Jürgen Klopp hatte sich nach seinem Abschied vom FC Liverpool nach vielen erfolgreichen Jahren zunächst zurückgezogen, im Oktober dann aber den Posten ab 1. Januar 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull angenommen. Auf Tipps von Klopp zu dessen ehemaliger Mannschaft vor dem Spiel hatte Rose verzichtet.

Rose und Leipzig gegen Liverpool unter Druck

Gegen Liverpool steht Leipzig mächtig unter Druck. Die ersten beiden Spiele in der Champions League hatte RB verloren, nun sollen für den Tabellenzweiten der Deutschen Bundesliga gegen den Premier-League-Spitzenreiter die ersten Punkte her. Doch Rose weiß um die Schwere der Aufgabe.

Das Spiel der Liverpooler habe sich unter Klopp-Nachfolger Arne Slot „fast gar nicht verändert“, sagte Rose. „Sie sind sehr gut im Pressing, sehr intensiv, sehr robust gegen den Ball. Das hat Liverpool immer ausgezeichnet“, führte er aus. Die Reds seien „unangenehm zu verteidigen. Sie haben ein hohes Maß an individueller Qualität, an Power. Das muss man so anerkennen, ein top Gegner, eine tolle Aufgabe.“

(SID) / Bild: Imago