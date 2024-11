Rossi-Assist bei nächstem Wild-Sieg über Tampa Bay

Minnesota Wild hat mit einem Rossi-Assist in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL 5:3 gegen Tampa Bay Lightning gewonnen. Der Stürmer steuerte bei dem Spiel zu Hause in St. Paul einen Assist bei. Der 23-Jährige hält damit nach zehn Spielen bei drei Toren und sechs Assists. NHL: Früh Unruhe in Nashville Gegen Lightning: Nächster Sieg, nächster Rossi-Assist Kirill Kaprizov erzielte zwei Tore und einen Assist für Minnesota Wild. Die weiteren Tore für die Siegermannschaft kamen von Matt Boldy, Joel Eriksson Ek und Brock Faber. Der Gastgeber schlug Tampa Bay damit zum zweiten Mal binnen etwas mehr als einer Woche.

Senators verzweifeln an Rangers-Goalie

Drei Tage nach seiner Vier-Punkte-Gala gegen die St. Louis Blues ist der deutsche Nationalspieler Tim Stützle in der Eishockey-Profiliga NHL am Goalie verzweifelt und leer ausgegangen. Beim 1:2 seiner Ottawa Senators bei den New York Rangers blieb der Stürmer ohne Scorerpunkt, für die Kanadier war es die fünfte Niederlage im zehnten Saisonspiel.

Rangers-Schlussmann Igor Schestjorkin hielt 40 Schüsse, darunter vier von Stützle. Nach den Treffern von Artemi Panarin (4.) und Alexis Lafreniere (43.) konnte Ottawa durch Adam Gaudette (53.) vor 18.000 Fans im Madison Square Garden lediglich verkürzen. Stützle hatte in der Nacht zu Mittwoch beim 8:1 über die Blues zwei Tore und zwei Vorlagen verbucht.

„Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, ihr Torwart hat unglaublich gespielt“, sagte Stützle: „Man muss ihm Anerkennung zollen. Er hat sie im Spiel gehalten. Wenn man 20 Torschüsse mehr hat als eine solche Mannschaft, weiß man, dass man ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat.“ Die Schussbilanz lautete sogar 41:18 zugunsten der Senators.

Sabres unterliegen Islanders

Gegen die New York Islanders, Lokalrivale der Rangers, zog dessen Landsmann John-Jason Peterka mit den Buffalo Sabres den Kürzeren. Beim 3:4 blieb der deutsche Stürmer ohne Punkt. Für die Sabres war es die siebte Niederlage im elften Spiel.

