Rossi-Assist bei Niederlage Minnesotas gegen Colorado

Einen Tag nach der Niederlage gegen Utah hat Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Freitag (Ortszeit) einen neuerlichen Dämpfer eingefahren. Beim Auswärtsspiel in Denver unterlag der Club des Österreichers 2:5 gegen Colorado Avalanche. Rossi leistete bei dem Spiel seinen 30. Assist in dieser Saison.

Der 23-jährige Stürmer war bei der ersten Powerplay-Chance als „zweiter Assist-Geber“ am Tor von Vincent Hinostroza beteiligt, mit dem Minnesota Wild in der 18. Minute in 2:1-Führung ging. Dennoch endete das Match mit 2:5 für den Club des Österreichers. Es war die dritte Niederlage in Folge für Minnesota Wild. Rossi hält damit nun bei 21 Toren und 30 Assists, also 51 Scorerpunkten.

(APA)

Beitragsbild: Imago