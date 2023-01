Rossi bei Iowa-Sieg mit Tor und Assist

via

via Sky Sport Austria

Marco Rossi war am Dienstag einer der Matchwinner von Iowa Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga AHL. Beim 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Rockford IceHogs erzielte der 21-jährige Vorarlberger das 1:0 (40.) und bereitete den Siegestreffer von Nic Petan (63.) vor. Der Center hat in den jüngsten drei Spielen damit drei Tore und drei Assists verbucht, nach 21 Saisonspielen für das Farmteam der Minnesota Wild hält er bei 22 Punkten (8 Tore, 14 Assists).

Iowa überholte in der Tabelle Rockford und ist als Vierter der Central Division auf dem besten Weg ins Play-off, das die fünf besten Teams erreichen. Auf die sechstplatzierten Grand Rapids Griffins hat Iowa elf Punkte Vorsprung.

(APA) / Bild: GEPA