Rossi feiert mit Minnesota gelungenen NHL-Auftakt

Der Vorarlberger Marco Rossi hat mit den Minnesota Wild einen erfolgreichen Saisonstart in der NHL gefeiert.

Österreichs einziger Profi in der stärksten Eishockey-Liga der Welt jubelte am Donnerstag (Ortszeit) in St. Paul über einen 3:2-Heimsieg gegen die Columbus Blue Jackets. Der 23-jährige Stürmer stand im ersten von 82 Spielen im NHL-Grunddurchgang etwas mehr als 14 Minuten auf dem Eis, verzeichnete aber keinen Scorerpunkt.

Für Minnesota trafen Matt Boldy (18.), Joel Eriksson Ek (37.) und Mats Zuccarello (50.) im Powerplay. Kent Johnson war im zweiten Drittel der Ausgleich für die Blue Jackets gelungen (22.), der Anschlusstreffer von Zach Werenski (58./PP) machte die Begegnung kurz vor Schluss noch einmal spannend. Rossi hatte sich mit starken Leistungen in der Vorbereitung einen Platz als Center der ersten Linie zwischen den Stürmerstars Kirill Kaprisow und Zuccarello gesichert.

Für die mit Play-off-Ambitionen in die Saison gestarteten Wild geht es in der Nacht auf Sonntag mit einem weiteren Heimspiel gegen die Seattle Kraken weiter.

(APA)

Bild: Imago