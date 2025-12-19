Rossi & Kasper in der Weihnachtszeit im Einsatz: Die NHL live bei Sky

Marco Rossi trifft in der Nacht auf Dienstag, den 23.12., mit den Vancouver Canucks auswärts auf die Philadelphia Flyers

Marco Kasper ist in der Nacht auf Mittwoch, den 24.12., mit den Detroit Red Wings gegen die Dallas Stars im Einsatz

Auch in der kommenden Woche sind Marco Rossi und Marco Kasper mit ihren Teams in der besten Eishockey-Liga der Welt im Einsatz.

Marco Rossi ist mit seinem neuen Team, den Vancouver Canucks, live bei Sky zu sehen. In der Nacht auf Dienstag, den 23.12., sind sie bei den Philadelphia Flyers zu Gast. Die Partie wird ab 1:30 Uhr live gezeigt. Einen Tag darauf, in der Nacht auf Mittwoch, den 24.12., empfängt Marco Kasper mit den Detroit Red Wings die Dallas Stars. Diese Begegnung ist ab 0:30 Uhr live bei Sky zu sehen.

Die NHL auf Sky Sport

Während der Regluar Season wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die in Österreich zur besten Sendezeit stattfinden. Auch in den NHL Stanley Cup Playoffs wird Sky Sport umfassend live berichten, unter anderem mit allen Begegnungen der beiden Conference Finals und des NHL Stanley Cup Finals. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Partien mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Über die Live-Übertragungen hinaus präsentiert Sky Sport unter anderem das Highlight-Magazin „NHL On the Fly“. Außerdem sind am Vormittag des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Boston Bruins zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

