Minnesota Wild mit Österreichs Export Marco Rossi hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu Hause in St. Paul gegen die Los Angeles Kings eine 1:5-Niederlage kassiert.

Rossi gab zwei Schüsse ab und blieb ohne Scorerpunkt. Nach dem sehr guten Saisonstart von Minnesota bedeutet das einen leichten Dämpfer für das Team in der Western Conference.

(APA) / Artikelbild: Imago