Rossi leitet Comeback-Sieg von Minnesota Wild ein

Marco Rossi und Kapitän Jared Spurgeon haben Minnesota Wild am Freitag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem 3:2-Sieg bei den Chicago Blackhawks geschossen. Nach 0:2-Rückstand erzielte Rossi mit seinem siebenten Saisontreffer den Anschluss, danach wurde Spurgeon an seinem 35. Geburtstag mit zwei Toren zum Matchwinner. Die Detroit Red Wings verloren mit Marco Kasper, der ein Tor mitvorbereitete, gegen die New Jersey Devils mit 4:5.

Minnesota geriet im Heimspiel vor 18.500 Zuschauern in St. Paul durch einen Doppelpack von Ryan Donato (3., 26./PP) mit 0:2 in Rückstand, ehe Rossi das Comeback einleitete. Der Center verwertete einen Pass von Marcus Johansson zum 1:2 (31.), nur 17 Sekunden später glich Spurgeon mit seinem ersten Saisontreffer aus. In der 38. Minute legte der Verteidiger den Siegestreffer nach. Minnesota hat damit 13 der jüngsten 14 Duelle mit den Blackhawks für sich entschieden und ist aktuell das zweitbeste Team der Western Conference. Rossi hält nach 23 Saisonspielen bei sieben Toren und elf Assists und ist in beiden Kategorien drittbester Spieler seines Teams.

Detroit schaffte dank Vladimir Tarasenko (4./PP) und Lucas Raymond nach Vorarbeit von Kasper (10.) ein schnelles 2:0, die Devils glichen durch zwei Powerplay-Tore von Dougie Hamilton (17.) und Timo Meier (18.) aus. Nach der neuerlichen Führung durch Tyler Motte (22.) sorgten Nico Hischier (32.), Stefan Noesen (37.) und Jack Hughes (44.) für die Wende.

