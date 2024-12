Rossi mit Assist bei Overtime-Sieg gegen Canucks

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Wild besiegten am Dienstag die Vancouver Canucks mit 3:2 nach Verlängerung, wobei der Vorarlberger Marco Rossi den Assist für das entscheidende Tor beisteuerte. Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper mussten sich dagegen den Boston Bruins mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Minnesota geriet zweimal in Rückstand, Jake Middleton gelang im Schlussdrittel der Treffer zum 2:2-Ausgleich (42.). Nach viereinhalb Minuten in der Overtime machte Kirill Kaprisow nach Pass von Rossi den Sack für Minnesota zu. Der Russe führt mit 39 Punkten (16 Tore, 23 Assist) die Scorerwertung der Liga an, Rossi hält nach 25 Saisonspielen bei sieben Toren und 13 Assists. Mit dem besten Saisonstart der Clubgeschichte ist Minnesota aktuell das beste Team der Liga.

Weniger gut lief es in der Overtime für die Detroit Red Wings, Pavel Zacha erzielte nach knapp zwei Minuten den Siegestreffer zum 3:2 für Boston. Dabei lag Detroit durch Tore von Lucas Raymond (8., 42.) zweimal in Führung. Kasper jubelte in der 33. Minute über einen Treffer zur vermeintlichen 2:1-Führung, der allerdings nach einer Coaches Challenge aberkannt wurde. Der 20-jährige Kärntner hält damit weiter bei zwei Toren und fünf Assists.

(APA) / Bild: Imago