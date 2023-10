Rossi mit Assist bei Wild-Sieg in der Vorbereitung

Marco Rossi hat am Donnerstag in einem NHL-Vorbereitungsspiel seiner Minnesota Wild gegen die Chicago Blackhawks einen Assist beigesteuert.

Der seit kurzem 22-jährige Vorarlberger legte in der 46. Minute für Pat Maroon vor, der damit auf 2:2 ausgleichen konnte. In der Folge kam es zum Shoot-out, in dem der Norweger Mats Zuccarello die Entscheidung für die Gastgeber brachte.

Rossi stand 13:48 Minuten auf dem Eis und hofft auf einen Fixplatz im Team. Am Samstag gastieren die Wild im letzten Test vor dem Saisonbeginn am 10. Oktober bei den Dallas Stars.

(APA)/Bild: Imago