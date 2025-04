Rossi mit Minnesota Wild fix in den NHL-Playoffs

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs hat sich Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi das Ticket für das Playoff der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geholt.

Minnesota gewann am Dienstag das Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 3:2 nach Verlängerung und trifft in der ersten K.o.-Runde auf die Vegas Golden Knights, das beste Team der Pacific Division.

Minnesota geriet in der 49. Minute 1:2 in Rückstand, den Joel Eriksson Ek 22 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausglich. Der Punktgewinn reichte bereits für den Aufstieg. In der Verlängerung fixierte Matt Boldy auch noch den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen.

Rossi hat den Grunddurchgang mit 60 Scorerpunkten (24 Tore, 36 Assists) abgeschlossen und war damit zweitbester Spieler von Minnesota hinter Boldy (73 Punkte). 60 Punkte in einer Saison gelangen von Österreichs NHL-Legionären davor nur Thomas Vanek, der sechsmal diese Marke übertraf.

Minnesota seit 2015 ohne Playoff-Erfolg

Minnesota kämpft nun in einer „best of seven“-Serie gegen die Golden Knights um das Ende einer zehn Jahre währenden Serie, haben die Wild doch seit 2015 nicht mehr die erste Playoff-Runde überstanden. Allerdings sind Rossi und Co. gegen den Stanley-Cup-Sieger von 2023 Außenseiter. Das Team aus Las Vegas hat alle drei Saisonbegegnungen für sich entschieden und auch das bisher einzige Play-ff-Duell 2021 in sieben Spielen.

(APA) / Artikelbild: Imago