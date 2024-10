Marco Rossi hat am Dienstag beim 7:2-Kantersieg seiner Minnesota Wild in der NHL-Vorbereitung über die Chicago Blackhawks mehrfach angeschrieben.

Der 23-jährige Vorarlberger erzielte in der 32. Minute den Treffer zum 5:1 und leistete einen Assist zum Endstand. Rossi war 12:26 Minuten auf dem Eis. Am Freitag gibt es in der Preseason ein Rückspiel.

(APA) / Artikelbild: Imago