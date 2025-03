Rossi mit Treffer bei Minnesota-Sieg gegen Buffalo

Marco Rossi hat seine am Mittwoch erlittene Verletzung überwunden und auch gleich seine jüngste Tor-Flaute.

Der Vorarlberger erzielte am Samstag beim 4:1-Heimsieg von Minnesota Wild gegen die Buffalo Sabres in der 21. Minute das Führungstor. Für den Center war es der 22. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und der erste nach zuletzt elf Spielen ohne Tor.

Rossi war drei Tage davor beim 4:0-Sieg gegen Seattle Kraken im ersten Drittel verletzt vom Eis gegangen, wurde aber rechtzeitig wieder fit. Der 23-Jährige kam in der Top-Linie mit Matt Boldy und Mats Zuccarello zum Einsatz und traf nach idealem Pass von Jakow Trenin. Rossi ist mit seinen 22 Treffern drittbester Torschütze der Wild hinter Boldy und dem seit Wochen verletzten Kirill Kaprisow (je 23).

Nach weiteren Toren von Justin Brazeau (26.) und Mats Zuccarello (29.) sorgte Buffalo-Stürmer JJ Peterka für das 1:3 (47.), Frederick Gaudreau traf in der Schlussminute ins leere Tor. Minnesota feierte den dritten Sieg hintereinander und ist auf bestem Weg ins Playoff. Rossi und Co. haben vor den ausstehenden zwölf Spielen im Grunddurchgang zumindest acht Punkte Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze.

