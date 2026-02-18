Rossi nach Verletzungspause vor Comeback

Eishockey-Legionär Marco Rossi will nach der Olympia-Pause wieder in der NHL angreifen. Der 24-jährige Vorarlberger hat am Dienstag sein erstes volles Training für die Vancouver Canucks nach eineinhalb Monaten Verletzungspause absolviert. Es sei darum gegangen, wieder auf 100 Prozent zu kommen, sagte Rossi. „Und so fühle ich mich im Moment – das erste Mal, seit ich hier bin.“ Der Center war Mitte Dezember von den Minnesota Wild nach Vancouver abgegeben worden.

Schon beim Tauschgeschäft hatte er an den Folgen eines mit dem Bein geblockten Schusses laboriert. Die Verletzung verschlimmerte sich bei einem weiteren Treffer Ende Dezember. Schon nach dem ersten Vorfall habe er sich nicht gut gefühlt, aber weitergespielt, erklärte Rossi. „Es ist nicht einfach. Es ist so viel passiert, der Trade und so weiter. Als ich hergekommen bin, wollte ich sofort spielen. Rückblickend war das vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber jetzt fühle ich mich gut.“

25 NHL-Spiele ausständig

Ihr erstes Spiel nach der Olympia-Pause bestreiten die Canucks am 25. Februar (26. Februar, 4.00 MEZ) zu Hause gegen die Winnipeg Jets. 25 Saisonpartien sind für das abgeschlagene Ligaschlusslicht noch ausständig. „Wir dürfen nicht an die Tabelle denken, sondern müssen positiv bleiben und an unser Spiel denken“, betonte Rossi. „Wir wollen so viel wie möglich lernen als Gruppe.“

Er selbst hat bisher erst acht Partien für seinen neuen Club bestritten, kam auf je ein Tor und ein Assist, war dabei aber noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. „Es war in den paar Spielen sicher nicht mein Spiel oder mein Bestes. Aber es ist, was es ist“, erklärte Rossi. „Es geht darum, zu lernen, es den Fans, aber auch mir selbst zu beweisen. Ich will zurück bei 100 Prozent sein. Und so fühle ich mich im Moment.“

Die Situation, in der das Team sei, sei anders als in Minnesota. „Aber ich bin wirklich glücklich, hier zu sein.“ Die nun fast zweiwöchige Olympia-Pause habe gutgetan. Rossi: „Es war gut, ein bisschen wegzukommen, auch für den Kopf. Jetzt fühle ich mich wirklich gut und bin froh, zurück zu sein.“

(APA)/Beitragsbild: Imago