Rossi ohne Scorer: Canucks erkämpfen Sieg bei Kraken
Die Vancouver Canucks haben in der NHL am Montag gegen die Seattle Kraken einen 3:2-Auswärtserfolg nach Penaltyschießen gefeiert.
Marco Rossi erhielt bei seinem neuen Club fast 20 Minuten Eiszeit, blieb nach drei Torschüssen aber ohne Scorerpunkt.
Aktuelle NHL Videos
Der hat gesessen! Xhekaj schlägt Sabourin zu Boden
HIGHLIGHTS | Seattle Kraken – Philadelphia Flyers 4:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Calgary Flames – Edmonton Oilers 3:2 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings 5:2 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Buffalo Sabres – Boston Bruins 4:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 7:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Winnipeg Jets – Minnesota Wild 3:4 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Edmonton Oilers – Calgary Flames 5:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Boston Bruins – Montreal Canadiens 2:6 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Buffalo Sabres 2:3 OT | Regular Season
(APA) / Bild: Imago