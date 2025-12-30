Logout
Die Vancouver Canucks haben in der NHL am Montag gegen die Seattle Kraken einen 3:2-Auswärtserfolg nach Penaltyschießen
NHL

Rossi ohne Scorer: Canucks erkämpfen Sieg bei Kraken

Die Vancouver Canucks haben in der NHL am Montag gegen die Seattle Kraken einen 3:2-Auswärtserfolg nach Penaltyschießen gefeiert.

Marco Rossi erhielt bei seinem neuen Club fast 20 Minuten Eiszeit, blieb nach drei Torschüssen aber ohne Scorerpunkt.

(APA) / Bild: Imago