Kasper mit Detroit out – Rossi-Tor bei Canucks-Sieg

Die Detroit Red Wings von Marco Kasper haben im zehnten Jahr in Serie die Playoffs in der NHL verpasst.

Das Team unterlag am Samstag zu Hause den New Jersey Devils mit 3:5. Damit ist die Saison der Red Wings frühzeitig vorbei, und das, obwohl sie bis Ende Jänner noch ihre Division angeführt hatten. Die Vancouver Canucks gewannen mit 4:3 nach Penaltyschießen bei den San Jose Sharks. Rossi traf für das als Schlusslicht feststehende Siegerteam aus Kanada zum 1:1-Ausgleich.

Avalanche-Trainer bekommt Puck ins Gesicht

Zu einem Zwischenfall kam es in Denver: Colorado-Avalanche-Trainer Jared Bednar wurde bei der 2:3-Niederlage seines Teams gegen die Vegas Golden Knights anfangs des dritten Drittels hinter seiner Bank stehend von einem abgefälschten Puck im Gesicht getroffen. Der 54-Jährige wurde für den Rest der Partie von seinem Assistenten Dave Hakstol vertreten. Er sei bei vollem Bewusstsein, wurde aber für eine Computertomographie und weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Avalanche.

Bednar ist seit 2016 Trainer in Colorado und führte die Avalanche unter anderem zum Stanley-Cup-Gewinn 2022. Aktuell steht Colorado bereits als bestes Team der regulären NHL-Saison fest.

(APA/dpa/Reuters) / Artikelbild: Imago