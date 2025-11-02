Rossi trifft bei Minnesota-Sieg

Marco Rossi hat am Samstag in St. Paul in der NHL einen Treffer beigesteuert. Der Vorarlberger scorte beim 5:2-Sieg seiner Minnesota Wild über die gastierenden Vancouver Canucks in der 34. Minute den Treffer zum 2:1.

Erst im Schlussdrittel machten seine Teamkollegen Vinnie Hinostroza, Jonas Brodin und Ryan Hartman den Sieg perfekt. Rossi erhöhte sein Punktekonto in dieser Saison auf 12, er hält bei drei Toren und neun Assists.

Es war der erste Wild-Sieg nach zuletzt acht Niederlagen in neun Spielen bzw. der erste seit 20. Oktober gegen die New York Rangers.

(APA)/Bild: Imago