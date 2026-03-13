Rossi überzeugt bei Canucks-Erfolg gegen Predators

Marco Rossi hat am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen wesentlichen Beitrag zum 4:3-Shoot-Out-Heimsieg seiner Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators geleistet.

Der Vorarlberger bereitete den ersten und dritten Treffer seines Teams vor, erzielte das zweite Tor selbst und wurde zum „Man of the Match“ gekürt. Marco Kasper kassierte hingegen mit den Detroit Red Wings eine 1:4-Niederlage bei Tampa Bay Lightning.

Vancouver weiter auf dem letzten Platz

Für Vancouver, in der Tabelle weiter auf dem letzten Platz, war es ein rares Erfolgserlebnis. Die Kanadier hatten davor neun ihrer jüngsten zehn Partien verloren. „Der Sieg fühlt sich gut an“, erklärte Rossi. „Großer Respekt an das Team. Wir lagen mit 3:1 zurück, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben weiterhin fest an diese Mannschaft geglaubt.“ Der 24-Jährige hält nun nach 33 Saisoneinsätzen bei sieben Toren und 14 Assists.

(APA)

Bild: Imago