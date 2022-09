Rossi überzeugt in der Pre-Season: Kaderplatz im NHL-Kader von Minnesota möglich

Marco Rossi hat im ersten Preseason-Spiel der Minnesota Wild ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 3:2-Sieg gegen die Colorado Avalanche steuerte der Vorarlberger zwei Vorlagen bei.

Der 21-Jährige legte das Powerplay-Tor von Calen Addison zum 2:0 vor, danach leitete Rossi mit einem weiteren Assist in der Overtime den Sieg der Wild ein.

Auch am Bullypunkt glänzte Rossi. Der Center gewann 80% seiner Faceoffs und kam auf 19:23 Minuten Eiszeit.

Minnesota-Coach Dave Evason lobte Rossi nach seinem Auftritt: „Er hat in Unterzahl und Überzahl gespielt. Er hat in der Overtime einen fantastischen Pass gespielt, das ist seine Stärke. Er ist ein Verteiler. Er hat gespielt, als gehöre er zum Kader.“

Die NHL-Saison beginnt am 7. Oktober. Die Minnesota Wild sind am 14. Oktober (02:00 Uhr MEZ) zum ersten Mal im Einsatz.

