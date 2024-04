Rossi und Minnesota Wild beenden NHL-Saison mit Niederlage

Der Vorarlberger Marco Rossi hat mit Minnesota Wild die Saison in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einer Niederlage abgeschlossen und wird nun beim österreichischen Nationalteam für die Weltmeisterschaft im Mai in Tschechien erwartet. Minnesota unterlag am Donnerstag zu Hause den Seattle Kraken mit 3:4 und verpasste den Einzug ins Play-off um elf Punkte. Rossi konnte in seiner ersten vollen Saison mit starken Statistiken überzeugen.

Der 22-jährige Center absolvierte alle 82 Spiele des Grunddurchgangs und verbuchte mit 21 Toren und 19 Assists 40 Scorerpunkte. Mit seinen 21 Treffern war er viertbester Torschütze seines Teams, seit dem NHL-Einstieg der Wild im Jahr 2000 hat nur Kirill Kaprisow (27 Tore 2020/21) in seiner ersten Saison mehr Tore erzielt. Rossi ist in dieser Saison auch zweitbester Torschütze aller Rookies hinter dem 18-jährigen Connor Bedard von den Chicago Blackhawks (22).

In der NHL geht es ab Samstag mit den Playoffs weiter.

+++ Zu allen VIDEO-Highlights der NHL +++

Ohne Rossi: Die Paarungen in den NHL-Playoffs

Eastern Conference: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning, Boston Bruins – Toronto Maple Leafs, New York Rangers – Washington Capitals, Carolina Hurricanes – New York Islanders

Western Conference: Dallas Stars – Vegas Golden Knights, Winnipeg Jets – Colorado Avalanche, Vancouver Canucks – Nashville Predators, Edmonton Oilers – Los Angeles Kings

(APA) / Bild: Imago