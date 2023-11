Rossi und Minnesota Wild kassieren deutliche Pleite gegen Dallas

Minnesota Wild reist mit einigen Sorgen im Gepäck nach Europa. Die Wild kassierten am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine 3:8-Heimpleite gegen die Dallas Stars und liegen nach sieben Niederlagen in den jüngsten neun Spielen nur auf Rang sechs der Central Division. Der Vorarlberger Marco Rossi bereitete das 2:3 von Lettiere (20.) vor und stand nur beim letzten Gegentreffer (58.) auf dem Eis.

Dallas entschied vor 18.500 Fans im Xcel Energy Center die Partie mit den Special Teams für sich. Der Tabellenführer der Central Division erzielte fünf Tore im Powerplay und zwei in Unterzahl.

Minnesota hat vor allem ein Defensivproblem. Die Mannschaft von Cheftrainer Dean Evason liegt bei den erzielten Toren auf Rang acht, hat mit 64 Gegentreffern aber die zweitmeisten hinter Schlusslicht San Jose Sharks (67) kassiert. General Manager Bill Guerin ist Mitte vergangener Woche daher auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Routinier Zach Bogosian, der mit Tampa Bay Lightning 2020 den Stanley Cup gewonnen hat, geholt. Kapitän und Top-Verteidiger Jared Spurgeon, der wegen einer Oberkörperverletzung die ersten 14 Saisonspiele verpasst hatte, ist zurückgekehrt, stabilisiert hat sich die Defensive aber nicht.

Rossi und Co. zu Gast in Europa

Minnesota macht sich nun auf den Weg nach Europa. Im Zuge der Global Series gastieren Rossi und Co. in Stockholm und treffen am kommenden Samstag (ab 17 Uhr live auf Sky Sport Mix – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) auf die Ottawa Senators und am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Mix – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) auf die Toronto Maple Leafs.

(APA) / Bild: Imago