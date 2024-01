Rossi und Wild feiern Kantersieg gegen Islanders

Nach acht Niederlagen in ihren davor bestrittenen neun Partien hat Minnesota Wild am Montag (Ortszeit) in der NHL mit einem 5:0-Heimsieg gegen die New York Islanders einen Befreiungsschlag geschafft. Der Vorarlberger Marco Rossi blieb bei zwei abgegebenen Torschüssen ohne Punkt, im Mittelpunkt stand aber ohnehin Marc-Andre Fleury. Der Goalie feierte seinen 552. NHL-Sieg, womit er Patrick Roy hinter sich ließ und die „ewige Nummer zwei“ ist.

An der Spitze liegt überlegen Martin Brodeur mit 691 Karriere-Erfolgen in der weltweit besten Liga. Fleury jedenfalls tat mit seinem ersten Shutout der Saison das Seine zum ersten Minnesota-Erfolg nach vier Niederlagen en suite, es war sein 74. in der NHL. Zwei der fünf Tore gingen auf das Konto von Joel Eriksson Ek, die weiteren Torschützen waren Mats Zuccarello, Connor Dewar und Marcus Foligno.

Eine mit acht Niederlagen doppelt so lange Niederlagenserie stoppten die Los Angeles Kings, sie gewannen bei den Caroline Hurricanes 5:2. Titelverteidiger Las Vegas Knights setzte sich daheim gegen die Nashville Predators mit 4:1 durch, dabei erzielte Mark Stone seinen ersten Karriere-Hattrick. Für die Philadelphia Flyers bedeutete ein 4:2 bei den St. Louis Blues ihren vierten Sieg en suite. Ins Penaltyschießen ging das Match Vancouver Canucks gegen Columbus Blue Jackets, die Heimischen gewannen letztlich mit 4:3.

(APA)/Bild: Imago