Rossi und Wild kassieren nächste Niederlage
Marco Rossi und Minnesota haben in Washington die zweite empfindliche Auswärtsniederlage hintereinander erlitten.
Die Wild unterlagen den Capitals 1:5. Superstar Alexander Owetschkin führte Washington mit seinem 898. NHL-Treffer zum 3:1 im Schlussdrittel endgültig auf die Siegerstraße. Das einzige Minnesota-Tor erzielte Marcus Johannson zum 1:1. Rossi blieb wie beim 2:5 in Dallas ohne Punkt.
Kasper und Red Wings mit viertem Sieg in Folge
Marco Kaspers Detroit Red Wings feierten beim 2:1 nach Overtime gegen die Tampa Bay Lightning den vierten Sieg in Serie. Nach den ersten fünf Saisonpartien hält Kasper bei einem Tor. Rossi hat einmal getroffen und drei Vorlagen beigesteuert.
(APA) / Bild: Imago