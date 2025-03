Rossi verletzt sich bei Minnesota-Sieg gegen Seattle

Marco Rossi hat sich beim 4:0-Sieg von Minnesota Wild gegen Seattle Kraken in der National Hockey League (NHL) verletzt. Der 23-jährige Vorarlberger wurde am Mittwoch (Ortszeit) in der siebenten Minute von einem Schuss seines Teamkollegen Matt Boldy an der Innenseite des linken Knies getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen. Wie schwer Rossis Verletzung ist, kommunizierte sein Team bisher nicht.

Als Rossi vom Eis musste, führte Minnesota durch Tore von Ryan Hartman (3.), Boldy (4.) und Liam Ohgren (5.) innerhalb von 102 Sekunden bereits mit 3:0. Zwei Minuten vor Spielende traf Boldy ins leere Tor zum Endstand. Die Wild haben mit dem zweiten Sieg hintereinander als derzeit Sechster in der Western Conference weiter gute Karten im Play-off-Rennen.

HIGHLIGHTS | Minnesota Wild – Seattle Kraken 4:0 | Regular Season

