Rossi verpasst Olympia-Qualifikationsturnier

NHL-Stürmer Marco Rossi wird beim Olympia-Qualifikationsturnier (29. August – 1. September) in Bratislava nicht für das österreichische Eishockey-Nationalteam auflaufen.

In Rücksprache mit Minnesota-Trainer John Hynes sei entschieden worden, dass er stattdessen das Saisonvorbereitungscamp mit der Mannschaft in St. Paul absolvieren werde, sagte Rossi zu den „Vorarlberger Nachrichten“ (Mittwoch-Ausgabe). Bis Mitte August trainiert Rossi noch in seiner Vorarlberger Heimat.

Österreich trifft in Bratislava im Kampf um ein Ticket für die Winterspiele 2026 auf die Slowakei, Kasachstan und Ungarn.

