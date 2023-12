Rossis Minnesota schlägt Vancouver im Penaltyschießen

Beim NHL-Heimspiel von Minnesota gegen Vancouver hat am Samstag erst das Penaltyschießen entschieden.

Die Wild um Marco Rossi setzten sich dank eines von Mats Zuccarello verwandelten Versuchs mit 2:1 gegen die deutlich besser platzierten Kanadier durch. Der Vorarlberger Rossi, der zuletzt schon sein zehntes Saisontor bejubelt hatte, spielte eine vergleichsweise unauffällige Partie. Bei 14:37 Minuten Eiszeit gab er zwei Schüsse aufs Tor ab. Im Shootout kam er nicht zum Zug.

Minnesota punktet seit dem Trainerwechsel zu John Hynes weiter fleißig. Durch den dritten Sieg in Folge sind die Wild-Card- bzw. Play-off-Plätze in Reichweite. Frederick Gaudreau schoss Minnesota in Front (19.), nach dem 1:1 von Teddy Blueger (24.) ging es in die Overtime. Wild-Goalie Filip Gustavsson kam auf eine Fangquote von 97,2 Prozent.

(APA)/Bild: Imago