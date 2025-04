Rot-Könige der Liga! GAK „jagt“ unrühmlichen Klagenfurt-Rekord

Der Grazer AK hat sich bei der 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg die nächste Disziplinlosigkeit geleistet und den letzten Platz in der Fairness-Tabelle der ADMIRAL Bundesliga weiter gefestigt. Knapp eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung sah Mittelfeldmann Thorsten Schriebl in der 82. Minute die Rote Karte.

Der GAK-Profi hatte Gegenspieler Youba Diarra mit gestrecktem Bein oberhalb des Knöchels getroffen und wurde für das überharte Einsteigen nach VAR-Check von Schiedsrichter Alain Sadikovski des Feldes verwiesen. Für Schriebl war es bereits der zweite Ausschluss in der laufenden Spielzeit, nachdem er bereits in Runde 19 gegen Austria Klagenfurt mit Gelb-Rot vom Feld musste.

VIDEO: Rot für Schriebl nach VAR-Check

GAK auf den Spuren von Klagenfurt

Schriebls Ausschluss bedeutete bereits den neunten Platzverweis für den Aufsteiger in dieser Saison. Damit „fehlen“ den Grazern in den verbleibenden fünf Saisonspielen noch zwei weitere Ausschlüsse, um den unrühmlichen Rot-Rekord von Austria Klagenfurt aus der Saison 2021/2022 einzustellen. In jener Spielzeit musste die Elf von Trainer Peter Pacult ganze elf Platzverweise hinnehmen – zehn davon waren direkte Rote Karten.

Beim GAK verteilen sich die Ausschlüsse in dieser Spielzeit auf fünf Gelb-Rote und vier Rote Karten. Auffällig ist auch, dass die Flut an Ausschlüssen bei den Grazern erst in der 9. Runde begann. In den 18 darauffolgenden Partien kassierte man neun Platzverweise – im Schnitt wurde in diesem Zeitraum somit in jedem zweiten Spiel ein GAK-Akteur des Feldes verwiesen.

Die Ausschlüsse des GAK im Überblick:

9. Runde: Austria Wien – GAK 2:1 | Gelb-Rote Karte (Meckern) : Petar Filipovic (90. +8)

: Petar Filipovic (90. +8) 14. Runde: Blau-Weiß Linz – GAK 1:2 | Rote Karte (grobes Foulspiel) : Milos Jovicic (60.)

: Milos Jovicic (60.) 15. Runde: GAK – Wolfsberger AC 3:4 | Rote Karte (grobes Foulspiel) : Marco Perchtold (27.)

: Marco Perchtold (27.) 15. Runde: GAK – Wolfsberger AC 3:4 | Gelb-Rote Karte (Meckern) : Petar Filipovic (89.)

: Petar Filipovic (89.) 16. Runde: GAK – TSV Hartberg 0:3 | Gelb-Rote Karte (Meckern) : Michael Lang (90. + 5)

: Michael Lang (90. + 5) 19. Runde: Austria Klagenfurt – GAK 4:2 | Gelb-Rote Karte (wiederholtes Foulspiel) : Thorsten Schriebl (90. + 2)

: Thorsten Schriebl (90. + 2) 21. Runde: GAK – Sturm Graz 1:2 | Gelb-Rote Karte (Trikot ausziehen & Foulspiel) : Marco Perchtold (88.)

: Marco Perchtold (88.) 23. Runde: GAK – WSG Tirol | Rote Karte (Beleidigung): Thomas Schiestl (90. + 5)

Thomas Schiestl (90. + 5) 27. Runde: GAK – TSV Hartberg | Rote Karte (grobes Foulspiel): Thorsten Schriebl (82.)

GAK auch bei Gelben Karten voran

Doch nicht nur bei den Gelb-Roten und Roten Karten liegen die Grazer deutlich vor ihrem „Verfolger“-Quartett aus Sturm Graz, TSV Hartberg, WSG Tirol und SCR Altach, die allesamt fünf Ausschlüsse kassierten.

Auch bei der Anzahl an Gelben Karten ist der GAK Ligaspitze: 78 Verwarnungen bedeuten ebenfalls den Höchstwert, dahinter folgen Austria Wien (73 Gelbe Karten) und Altach (70).

Historie gibt GAK Hoffnung

Ein Hoffnungsschimmer für den GAK besteht mit dem Blick auf die jüngere Vergangenheit. Denn zwischen dem letzten Platz in der Fairness-Tabelle und dem Abstieg ist beim Blick auf die zurückliegenden sechs Spielzeiten kein Zusammenhang zu erkennen – und wenn überhaupt, dann eher ein positiver für die Grazer.

Seit 2018 stieg nämlich kein Team aus der Bundesliga ab, das in der Fairness-Wertung am Ende der Saison den letzten Platz belegte. Zwar verbuchte der damalige Absteiger SV Ried in der Saison 2022/2023 mit acht Ausschlüssen die meisten aller Teams, den letzten Platz in der Fairplay-Tabelle belegte aufgrund der Vielzahl an Gelben Karten in dieser Saison aber der SK Rapid.

Seit Einführung der 2018 eingeführten Punkteteilung mit 32 Meisterschaftsspielen halten hinter Karten-Rekordhalter Klagenfurt drei Teams bei jeweils neun Ausschlüssen in einer Saison: 2019/2020 holten sich der SKN St. Pölten und Sturm Graz jeweils neun Platzverweise ab. In der vergangenen Spielzeit 2023/2024 führte Austria Wien das Ausschluss-Ranking mit ebenfalls neun Hinausstellungen an.

GAK droht Flut an Gelbsperren

Für den GAK stehen im Abstiegskampf nun fünf wegweisende Partien auf dem Programm – beginnend mit dem „Rückspiel“ in der Qualifikationsgruppe beim TSV Hartberg (Freitag ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 oder im Stream mit Sky X).

Zahlreichen Leistungsträgern der Rotjacken drohen ausgerechnet in der heißen Phase nun Gelbsperren. Mit Murat Satin, Laszlo Kleinheisler, Sadik Fofana, Antonio Tikvic, Tio Cipot und und Jacob Italiano sind gleich sechs potenzielle Stammspieler mit vier Gelben Karten vorbelastet und würden ihrer Mannschaft bei einer weiteren Verwarnung für ein Spiel fehlen.

HIGHLIGHTS | GAK – TSV Hartberg 0:3

Bild: GEPA