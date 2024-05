Rot & Rückstand: Katastrophaler Start für Sturm gegen Hartberg

Tabellenführer SK Sturm Graz hat einen katastrophalen Start in das Bundesligaspiel gegen den TSV Hartberg erlebt. Jon Gorenc Stankovic sieht bereits in der neunten Minute nach einem Foul an Jürgen Heil nach VAR-Check die Rote Karte. Maximilian Entrup erzielt keine zehn Minuten später den Führungstreffer für die Gäste (17.).

Die Szenen im Video

Gorenc Stankovic sieht die Rote Karte

Entrup bringt Hartberg in Führung

Artikelbild: GEPA