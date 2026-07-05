Rot-Sperre ausgesetzt: Balogun gegen Belgien spielberechtigt

Überraschende Kehrtwende der FIFA: Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Fußball-Nationalmannschaft der USA im Achtelfinale am Montag gegen Belgien offenbar doch zur Verfügung. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, wie das Portal The Athletic berichtet, wird die ursprüngliche Sperre von einem Spiel aber zur Bewährung ausgesetzt.

Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellt worden (64.), nachdem er Tarik Muharemovic unbeabsichtigt und unglücklich auf das Sprunggelenk gestiegen war. Danach erhielt er eine Sperre von einem Spiel. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden.

Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O’Shea vom Platz gestellt worden. Ronaldo wurde von der FIFA zunächst für drei Spiele gespert, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Die weiteren Spiele wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.

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