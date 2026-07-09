„Rot-Weiß-Roadtrip“ – Folge 5: „Alles hat ein Ende“

Mit dem Aus des ÖFB-Teams im Sechzehntelfinale gegen Spanien endet auch das USA-Abenteuer der Sky-Reporter Johannes Brandl und Labinot Spahiu. Nach mehr als einem Monat quer durch die Vereinigten Staaten heißt es: Koffer packen und zurück nach Österreich. Doch auch in der letzten Woche standen noch einige Highlights auf dem Programm: Sightseeing in Los Angeles, die Feierlichkeiten zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag und jede Menge Baseball. Sky präsentiert die besten Momente der letzten Roadtrip-Woche.