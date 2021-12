Glück für Verstappen und Red Bull! Ein Crash von Mick Schumacher löste in beim Großen Preis von Saudi-Arabien eine Safety-Car-Phase aus. Im Anschluss fuhren beide Mercedes-Piloten in Führung liegend an die Box. Max Verstappen bleib draußen. Wenige Runden später kam es zur Rennunterbrechung.

Max Verstappen darf beim Re-Start von der Pole Position ins Rennen gehen, außerdem ist ein Reifenwechsel erlaubt. Diesen kann Verstappen nun ausführen, ohne, dass er Plätze verliert.