Rote Karte & Niederlage! Chelsea-Debüt von Joao Felix misslingt völlig

Horror-Debüt für Joao Felix beim FC Chelsea, Teammanager Graham Potter unter Druck: Beim FC Fulham verloren die kriselnden Blues am Donnerstag in der Premier League mit 1:2 (0:1). Felix, am Mittwoch von Atletico Madrid für rund elf Millionen Euro ausgeliehen, stand zwar sofort in der Startelf und spielte ansehnlich, sah nach grobem Foulspiel (58.) jedoch die Rote Karte.

Der portugiesische Nationalspieler traf Fulhams Kenny Tete bei einer Grätsche mit der offenen Sohle auf Kniehöhe. Derweil sorgten Ex-Chelsea-Profi Willian (25.) und Carlos Vinicius (73.) für die Niederlage der Gäste, für die Abwehrspieler Kalidou Koulibaly (47.) traf.

VIDEO: Joao Felix sieht Rot

Chelsea, das als Tabellenzehnter zehn Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge hat, steht nun bei nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen. Potter, der erst im vergangenen September den überraschend entlassenen Thomas Tuchel beerbt hatte, ist seit Wochen in der Kritik.

(SID)

Bild: Imago